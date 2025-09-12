Beim Oldtimertreffen im Schlosshof sind am Sonntag viele Klassiker zu sehen

Im Affinger Schlosshof veranstaltet die Katholische Landjugend (KLJB) am Sonntag, 14. September, erneut ein Oldtimertreffen. Es dauert von 8 bis circa 16 Uhr. Für Verpflegung und ein Programm ist gesorgt.

Im vergangenen Jahr hatte es beim Affinger Oldtimertreffen eine Rekordbeteiligung gegeben: Rund 600 Fahrzeuge kamen damals in die Lechrain-Gemeinde. Die KLJB Affing hofft, dass sich neben den Erwachsenen auch Jüngere von der Begeisterung für Oldtimer anstecken lassen.

Beim Oldtimertreffen in Affing sind Fahrzeuge von vor 1979 zu bewundern

An diesem Sonntag seien Fahrzeuge und Motorräder bis Baujahr 1989 sowie Traktoren und Unimogs bis Baujahr 1979 zu sehen, berichtet Matthias Hader von der KLJB Affing. Obwohl bis zum Donnerstag erst 41 Fahrzeuge angemeldet waren, ist Hader überzeugt, dass wie im vergangenen Jahr deutlich mehr Besucherinnen und Besucher mit ihren Fahrzeugen kommen werden.

In diesem Jahr hat die Katholische Landjugend mit einem Team von 13 Personen und 70 weiteren aktiven Mitgliedern das Oldtimertreffen erneut auf die Beine gestellt. Aufgrund einer bestehenden Routine sei die Planung nicht sonderlich schwierig gewesen, erklärt Hader. Die Feuerwehr ist für die Verkehrsregelung ebenfalls vor Ort. Ehemalige KLJB-Mitlglieder bieten zusätzlich einen Getränkestand mit Aperol und Weizen an. Auch alkoholfreie Getränke werden beim Oldtimertreffen verkauft.

Kreisverkehrswacht ist beim Oldtimertreffen 2025 in Affing erstmals zu Gast

Neben dem Affinger Pfarrer kommt in diesem Jahr die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg ebenfalls zum Oldtimertreffen. Sie stellt Hader zufolge einen Infostand mit Spielen und Selbstexperimenten für die Besucherinnen und Besucher bereit.

Der Musikverein Haunswies begleitet das Oldtimertreffen von 10 bis 11.30 Uhr sowie von 12.30 bis 15 Uhr musikalisch. Die Jüngsten haben die Möglichkeit, sich auf einer Hüpfburg auszutoben. Auf einem Schwarzen Brett hängen Anzeigen für alle Teilnehmenden aus.

Beim Oldtimertreffen gibt es Weißwurstfrühstück, Rollbraten und Kuchen

Zu Beginn der Veranstaltung werden Weißwürste mit Brezen und Wiener mit Semmeln angeboten. Ab circa 11.30 Uhr gibt es unter anderem Rollbraten mit Kartoffelsalat, Chili sin Carne mit Semmel (vegan) oder Pommes. Kaffee und Kuchen werden über den ganzen Tag verteilt bereitgestellt. Der Eintritt zum Oldtimertreffen ist frei.