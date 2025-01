Paartalia feiert farbenfrohe Premiere ihres kompletten Programms 2025

Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia beendete mit ihrer Opening Party das vergangene Jahr und feierte dabei die Premiere ihres kompletten Programms 2025. Es trägt den Titel „Zwei Welten, ein Paris“. Das Publikum in der TSV-Halle erlebte eine Show mit viel französischem Charme.

Icon Galerie 70 Bilder Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia feierte bei ihrer Opening Party die Premiere ihres Programms "Zwei Welten, ein Paris". Hier die schönsten Bilder des Abends.

Den Start machte der Nachwuchs der Aichacher Faschingsgesellschaft mit insgesamt 37 Nachwuchstänzerinnen und -tänzern. Durch das Programm führten die beiden Nachwuchs-Hofmarschallinnen Janina Haas und Leandra Lunz. Bei den Nachwuchsgarden geht es 2025 in ein Pariser Museum: Dort soll ein millionenteures Collier ausgestellt werden. Doch bevor es feierlich enthüllt werden kann, stehlen die coolen Gangster der Jugendgarde das Schmuckstück. Die kleinen Pantomimen verzauberten anschließend mit ihrer Einlage sowie gestreiften und glitzernden Kostümen.

Icon Vergrößern Im "Kampf" um den Koffer mit dem gestohlenen Collier: Teenie- und Jugendgarde der Aichacher Paartalia. Foto: Christian Höchtl Icon Schließen Schließen Im "Kampf" um den Koffer mit dem gestohlenen Collier: Teenie- und Jugendgarde der Aichacher Paartalia. Foto: Christian Höchtl

Zuschauer in der Aichacher TSV-Halle spenden viel Applaus für Paartalia

Schon machen sich die fleißigen Detektive der Teeniegarde auf die Suche nach der Halskette. Als sie den Koffer mit dem Collier in den Händen halten, geht er in einer unterhaltsamen Kettenreaktion dann doch wieder an die frechen Gangster. Am Ende feiern alle Garden gemeinsam ein großes Finale und präsentieren sehenswerte Hebefiguren. Der gesamte Nachwuchs der Paartalia präsentierte ein umfangreiches Programm und erntete jede Menge Applaus vom Publikum.

Icon Vergrößern Die Nachwuchsgarden der Paartalia erhielten jede Menge Applaus vom Publikum. Foto: Christian Höchtl Icon Schließen Schließen Die Nachwuchsgarden der Paartalia erhielten jede Menge Applaus vom Publikum. Foto: Christian Höchtl

Verantwortlich für das Nachwuchsprogramm sind Selina Rutsch, Vanessa Rutsch, Rebecca Hauptmann, Anna Schoder, Ann-Sophie Werner, Lena Arzberger und Tanja Demmelmeier unter der federführenden Leitung von Pia Hannak.

Prinz Stefan III. führt Prinzessin Sabrina beim Walzer gekonnt über die Bühne

Stefan Dauber, Hofmarschall des großen Hofstaats, führte anschließend durch das Programm der Garde. Nach dem mitreißenden Einmarsch zeigten die Gardemädchen ihren fetzigen Marsch zu „Taxi nach Paris“ von den Zipfelbuben. Nach der Ordensverleihung führte Prinz Stefan III. seine Prinzessin Sabrina beim Walzer gekonnt über die Tanzfläche. Beide begeisterten mit zahlreichen Hebungen die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Icon Vergrößern Prinz Stefan III. und Prinzessin Sabrina begeisterten das Publikum mit ihrem Walzer. Foto: Christian Höchtl Icon Schließen Schließen Prinz Stefan III. und Prinzessin Sabrina begeisterten das Publikum mit ihrem Walzer. Foto: Christian Höchtl

Nun war die Zeit für den Showteil „Zwei Welten, ein Paris“ gekommen. Inspiriert von der Stadt an der Seine, entführt die Paartalia in eine Welt voll französischem Charme, einem Hauch Extravaganz und viel Kreativität. Spektakuläre Hebefiguren, bekannte Lieder, kreative Kostüme und eine unterhaltsame Geschichte sorgten für einen kurzweiligen Abend.

Prinzessin Sabrina wechselt in Paris die Seiten

Die Seine teilt Paris in zwei Hälften: Die Seite der Modewelt mit den Champs Élysées, den Schönen und Reichen sowie die Seite des Künstlerviertels Montmartre ohne Pomp und Glanz. Im Künstlerviertel beginnt die Geschichte der jungen Designerin Sabrina mit einem großen Traum. Als in Paris nach neuen Talenten gesucht wird, nimmt Prinzessin Sabrina ihren ganzen Mut zusammen und wechselt die Seiten. Mit der Unterstützung von Prinz Stefan III. findet die Geschichte trotz eines Rückschlags ein glückliches Ende.

Verantwortlich für das Gesamtkonzept und das Training des Showteils der Prinzengarde waren in diesem Jahr Lena Kratzer und Robin Lamm, unterstützt von Katharina Baierl, Anna Schoder und Andrea Schulz. Den Einmarsch trainierte Tanja Demmelmeier, für den Gardemarsch war Pia Hannak verantwortlich. Der Prinzenwalzer wurde von Christina und Rainer Grabmair einstudiert.

Aichacher Partyvolk feiert bis in die frühen Morgenstunden

Im Anschluss an die Präsentation des neuen Programms legte DJ Ivi auf. Bis frühmorgens heizte er dem Aichacher Partyvolk ein, die Stimmung war ausgelassen.