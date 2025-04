Erster Geburtstag und viele Pläne: PaarRauschen arbeitet an Event im Sommer

„Gemeinsam für lokale Künstler und Kultur in Aichach“ – das hat sich der junge Aichacher Verein PaarRauschen auf die Fahne geschrieben. Ihm geht es um die Veranstaltung von Kulturevents in Aichach für möglichst viele Zielgruppen. Im Vordergrund steht dabei immer, lokale Musiker und Talente zu fördern und ihnen eine Plattform zu bieten. Paarrauschen ist nun ein Jahr alt und nach eigenen Angaben der am schnellsten an Zuwachs gewinnende Verein Aichachs.

Aktuell hat der Verein rund 120 Mitglieder. Die Anzahl der Mitglieder steigt laut Mitteilung stetig. Seit der Gründung führt Valentin Stadlmaier als erster und Benedikt Schneider als zweiter Vorsitzender den Verein. Mirjam Stadlmaier ist Schatzmeisterin, das Vorstandsteam ergänzen Cristoforo und Leonardo Calabró, Johann Köberlein sowie Christian Kreutmeier.

PaarRauschen sorgt beim Stadtfest für Stimmung auf dem Schlossplatz

Nun feierte der Verein seinen ersten Geburtstag und schwelgte dabei schon in Erinnerungen, darunter die musikalische und kulinarische Versorgung des Schlossplatzes beim Stadtfest, die Beteiligung am Futur Fair, die Unterstützung der langen Nacht der Demokratie und der Teilnahme am alternativen Christkindlmarkt arbeitet PaarRauschen mit dem Juze und der Stadt zusammen. Auch seine Gemeinnützigkeit ist inzwischen offiziell bescheinigt.

Vereinsintern haben sich neue Gruppen gebildet, die Aktionen und Angebote für Mitglieder schaffen. So wollen die Verantwortlichen Freude bereiten, neue Talente zum Vorschein bringen und die interne Gruppendynamik fördern. „Der große Einsatz führte bisher stets zum Erfolg“, resümiert Valentin Stadlmaier.

Bereits seit einigen Monaten stehen die Termine für künftige Veranstaltungen. Die Planungen dafür sind im vollen Gange. Beispielsweise soll am letzten Juni- sowie ersten Juli-Wochenende ein Angebot für alle Musikbegeisterten stattfinden. Nähere Angaben will PaarRauschen zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. (AZ)