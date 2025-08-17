Sielenbacher genießen kurzweilige Tage bei ihren französischen Freunden

Die Mitglieder des Sielenbacher Partnerschaftsvereins entflohen in der ersten Augustwoche dem damals tristen, bayerischen Sommerwetter und verbrachten wunderschöne Tage bei ihren Freunden und Gastfamilien in St.-Fraimbault-de-Prières in Frankreich. Auch ein dreitägiger Ausflug nach Nantes und an den Sandstrand von St.-Jean-de-Monts an der Atlantikküste standen auf dem Programm. Das deutsch-französische Jugendwerk unterstützte die Reisekosten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Sielenbach
