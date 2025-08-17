Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Partnerschaftsverein Sielenbach besucht Freunde in Partnergemeinde St.-Fraimbault-de-Prières

Sielenbach

Sielenbacher genießen kurzweilige Tage bei ihren französischen Freunden

Die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Sielenbach besuchen ihre französischen Freunde in St.-Fraimbault-de-Prières. Sie erleben abwechslungsreiche Tage und große Gastfreundschaft.
Von Thomas Weinmüller
    • |
    • |
    • |
    Bei einem gemeinsamen Abendessen in den sogenannten Bananenhallen im Hafen von Nantes genossen Gäste und Gastgeber den Sonnenuntergang.
    Bei einem gemeinsamen Abendessen in den sogenannten Bananenhallen im Hafen von Nantes genossen Gäste und Gastgeber den Sonnenuntergang. Foto: Thomas Weinmüller

    Die Mitglieder des Sielenbacher Partnerschaftsvereins entflohen in der ersten Augustwoche dem damals tristen, bayerischen Sommerwetter und verbrachten wunderschöne Tage bei ihren Freunden und Gastfamilien in St.-Fraimbault-de-Prières in Frankreich. Auch ein dreitägiger Ausflug nach Nantes und an den Sandstrand von St.-Jean-de-Monts an der Atlantikküste standen auf dem Programm. Das deutsch-französische Jugendwerk unterstützte die Reisekosten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden