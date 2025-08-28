Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Pedelec-Unfall in Erdweg: 88-jährige Frau und 77-jähriger Mann verletzt

Erdweg

Pedelec-Fahrer stoßen in Unterführung zusammen

Eine 88-jährige Frau kommt mit ihrem Pedelec in der Gemeinde Erdweg auf die linke Seite des Radwegs. Dort kollidiert sie mit einem 77-Jährigen. Beide werden verletzt.
Von Claudia Bammer
    • |
    • |
    • |
    Eine 88-Jährige und ein 77-Jähriger sind mit ihren Pedelecs in einer Unterführung miteinander kollidiert.
    Eine 88-Jährige und ein 77-Jähriger sind mit ihren Pedelecs in einer Unterführung miteinander kollidiert. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall mit Pedelecs hat sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Staatsstraße 2047 im Gemeindegebiet Erdweg (Landkreis Dachau) ereignet. Beide Pedelecfahrer wurden verletzt, eine 88-jährige Frau musste ins Krankenhaus.

    Die 88-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec durch die Unterführung von Guggenberg kommend in Richtung Eisenhofen. Dabei kam sie laut Polizei auf die linke Seite des Fahrradwegs. Zugleich kam ihr ein weiterer Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Frau und dem 77-Jährigen. Beide stürzten und zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

    Seniorin kommt nach Unfall ins Krankenhaus

    Während der Mann nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden konnte, wurde die 88-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden im unteren dreistelligen Bereich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden