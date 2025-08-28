Pedelec-Fahrer stoßen in Unterführung zusammen

Ein Verkehrsunfall mit Pedelecs hat sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der Staatsstraße 2047 im Gemeindegebiet Erdweg (Landkreis Dachau) ereignet. Beide Pedelecfahrer wurden verletzt, eine 88-jährige Frau musste ins Krankenhaus.

Die 88-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec durch die Unterführung von Guggenberg kommend in Richtung Eisenhofen. Dabei kam sie laut Polizei auf die linke Seite des Fahrradwegs. Zugleich kam ihr ein weiterer Pedelec-Fahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Frau und dem 77-Jährigen. Beide stürzten und zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Seniorin kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Während der Mann nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden konnte, wurde die 88-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden im unteren dreistelligen Bereich.