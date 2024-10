Autofahrerin übersieht Linienbus: Der Unfall endet glücklich

Eine 77-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag bei Petersdorf einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Die 77-Jährige wollte laut Polizei kurz vor 13.30 Uhr vom Gelände des SSV Alsmoos-Petersdorf in die Hohenrieder Straße einbiegen. Diese verbindet die Kreisstraße AIC 8 mit Hohenried. Dabei übersah die Frau den von rechts kommenden Linienbus. Sie prallte mit ihrem Auto in den Bus. In diesem befanden sich glücklicherweise gerade keine Fahrgäste. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der Busfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. (AZ)