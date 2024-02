Die Kinderbetreuung in Alsmoos wird ab September teurer

Plus Die Ausgaben des Kinderhauses steigen. Deshalb schlägt der Träger auch eine Anhebung der Gebühren vor. Der Petersdorfer Gemeinderat stimmt zu.

Die Gebühren für die Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern im katholischen Kinderhaus St. Johannes Baptist in Alsmoos steigen. Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig entschieden. Begründung: Vergütungs- und Tariferhöhungen sowie Kostensteigerungen bei Dienstleistungen und Material.

Die Räte folgten dabei dem Vorschlag des Kita-Zentrums St. Simpert, das eine Erhöhung von knapp zehn Prozent empfohlen hatte. Die Betreuung eines Krippenkindes kostet aktuell monatlich eine Gebühr zwischen 170 (bei drei bis vier Stunden Buchungszeitraum) und 250 Euro (acht bis neun Stunden). Ab September erhöhen sich diese Gebühren auf 186 bis 266 Euro. Eltern von Krippenkindern können ab dem ersten Geburtstag das bayerische Krippengeld beantragen, das 100 Euro beträgt und damit die Betreuungsgebühren erheblich mindert.