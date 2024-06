Drei Verletzte: Defekter E-Bike-Akku löste Zimmerbrand in Petersdorf aus

Für den Zimmerbrand in Petersdorf Anfang Juni, bei dem sich auch Menschen verletzten, ist ein defekter Akku verantwortlich. Welcher Schaden entstanden ist.

Ein Defekt am Akku eines E-Bikes hat am Montag, 3. Juni, den Zimmerbrand in Petersdorf verursacht. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord stand das Fahrrad in der Wohnung, der nicht ans Stromnetz angeschlossene Akku löste dort in einem ehemaligen Kinderzimmer den Brand aus. Die Kriminalpolizei hatte anschließend aufgrund der anfangs ungeklärten Brandursache die Ermittlungen übernommen.

Zimmerbrand Petersdorf Am Montagvormittag kommt es in Petersdorf zu einem Zimmerbrand. Dabei entsteht ein mittlerer fünfstelliger Schaden. Foto: Thomas Wolf, Freiwillige Feuerwehr Aindling

Brand in Petersdorf: Zwei Bewohner und ein Passant erlitten Rauchgasvergiftung

Insgesamt 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren bei dem Brand im Einsatz. Sie kümmerten sich um zwei Hausbewohner, die eine Rauchgasvergiftung erlitten, sowie um einen Passanten, der einer Hausbewohnerin aus dem brennenden Haus half und ebenfalls wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden musste. Es entstand ein Schaden in niedriger fünfstelliger Höhe. (ddur)