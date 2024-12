Gebühren für Wasser und Abwasser stehen auf dem Prüfstand

In Petersdorf werden die Gebühren für Wasser und Abwasser neu kalkuliert. Einstimmig beschloss der Gemeinderat in seiner letzten planmäßigen Sitzung vor dem Jahreswechsel, die Gebührenkalkulation anzustoßen. Das Büro Dr. Schulte Röder wurde mit der Kalkulation beauftragt. Diese muss in regelmäßigen Abständen erfolgen, um zu gewährleisten, dass die Gemeinde im Bereich Abwasser und Trinkwasser kostendeckend arbeitet – also nicht zu viel und nicht zu wenig über Gebühren einnimmt. Wo die Reise preislich hingeht, verriet ein Blick auf die Tendenz, die das Büro Dr. Schulte Röder aufgezeigt hat.

