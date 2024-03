Petersdorf

vor 49 Min.

Gedankenspiele zu Solarpark nahe dem Petersdorfer Ortsteil Appertshausen

Nahe dem kleinen Petersdorfer Ortsteil Appertshausen ist eine Freiflächenfotovoltaikanlage geplant. Die Gemeinderatsmitglieder stimmten den Plänen grundsätzlich zu. Das Foto ist in Richtung Osten nach Petersdorf aufgenommen.

Plus Südwestlich des Petersdorfer Ortsteils Appertshausen könnte ein Solarpark entstehen. Im Gemeinderat geht es um entsprechende Pläne und den zu erwartenden Stromertrag.

Von Stefanie Brand

Die Mitglieder des Petersdorfer Gemeinderats können sich einen Solarpark nahe dem kleinen Ortsteil Appertshausen grundsätzlich vorstellen. Deswegen beschlossen sie in der Gemeinderatssitzung am Montagabend, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufstellen zu lassen. Er schafft die Grundlage für eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage in diesem Bereich.

Die Firma Greenovative mit Hauptsitz in Nürnberg hat für das Projekt eine Fläche südwestlich von Appertshausen im Blick. Dort wären einer Präsentation des Unternehmens zufolge etwa 6,8 Hektar für einen Solarpark nutzbar. Er hätte etwa eine Höhe von 3,5 Metern und würde mit einer Neigung von 15 bis 20 Grad errichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen