Petersdorf

06:30 Uhr

Geplantes Baugebiet in Alsmoos kommt einen Schritt weiter

Am "Alten Sportplatz" in Alsmoos ist ein neues Baugebiet geplant.

Plus Für den Bebauungsplan "Alter Sportplatz" im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos wurde jetzt eine Umweltprüfung gemacht. Es gelten auch neue Geruchs- und Lärmobergrenzen.

Von Stefanie Brand

Der Bebauungsplan "Alter Sportplatz" hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Petersdorf einen Schritt weiter geschafft. Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder, die Pläne erneut der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch Träger und Behörden öffentlicher Belange dürfen erneut einen Blick auf das werfen, was zwischen der Aichacher Straße und der Eichenstraße entstehen soll.

In der Vergangenheit hat es an mehreren Ecken und Enden gehakt, was auch dazu führte, dass das Verfahren sich unplanmäßig in die Länge gezogen hat. Nach zweijähriger Planungspause befassten sich die Räte seit Juni 2021 wieder genauer mit dem Areal auf dem Gelände des ehemaligen Sportplatzes südlich der Aichacher Straße in Alsmoos. Der erste neue Aufstellungsbeschluss – damals sollte das beschleunigte Verfahren angewendet werden – ist auf Dezember 2021 datiert. Im Februar 2022 fand die erste öffentliche Beteiligung statt. Abgewogen wurden die Stellungnahmen bereits im Juni 2022.

