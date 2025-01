Petersdorf will den Krisen der Welt mit Mut und Weitblick begegnen

Rund 30 Gäste waren der Einladung von Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder gefolgt und haben am traditionellen Neujahrsempfang im Gemeindezentrum teilgenommen. Nach guten Wünschen zum neuen Jahr genossen die Gäste Häppchen und Getränke und die Musik des Trios „Ziach auf“. In seiner kurzweiligen Ansprache hatte Binder versucht, den Bogen zu schlagen, von Unsicherheiten, die durch die derzeitigen Krisen bedingt werden, hin zur Erkenntnis: „Es liegt an uns, was wir daraus machen.“

