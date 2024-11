Zum Probenwochenende ist vor und hinter der Bühne mächtig was los: Während Ramona Braunmüller die Haare von Sandra Meitinger aufpeppt und sie so in die „Froschmeierin“ verwandelt, verschwindet Souffleuse Tina Zeitlmeier im Soufflierkasten und die letzten Requisiten werden auf die Bühne gebracht.

Foto: Stefanie Brand