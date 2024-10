Tödlicher Verkehrsunfall: Bei Petersdorf stirbt eine Person

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es in der Nacht zum Sonntag auf der Staatsstraße 2035 bei Petersdorf gekommen. Kurz nach Mitternacht verunglückte dort eine Person tödlich.

Der Notruf ging bei der Einsatzzentrale der Polizei um 0.11 Uhr ein. Zu dem tödlichen Unfall ist zur Stunde noch relativ wenig bekannt. Wie der Einsatzleiter der Polizei an der Unfallstelle informierte, steht lediglich fest, dass ein Auto mit zwei Personen gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Das Fahrzeug geriet in Brand. Feuerwehrleute löschten das Feuer.

Die Person auf dem Beifahrersitz starb noch an der Unfallstelle. Die Person am Steuer kam ins Krankenhaus. Zur Ermittlung der Ursache wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Diese befand sich unweit der Einmündung des Petersdorfer Haselweges. Das Fahrzeug war mutmaßlich in Richtung Affing unterwegs. Die Ermittlungen dauern an. Vor Ort waren zahlreiche Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter im Einsatz.