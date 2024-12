56-Jähriger schneidet sich betrunken mit einer Flex in den Arm

Ein 56-jähriger Angestellter eines Entrümpelungsbetriebes hat sich am Donnerstag betrunken bei einem Arbeitsunfall in Petershausen im Kreis Dachau verletzt. Laut Dachauer Polizei arbeitete er mit einer Flex, als er mit dieser gegen 14 Uhr ohne Fremdverschulden abrutschte und sich in den Arm schnitt. Der Mann mit Wohnsitz im Landkreis Freising musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Die Inspektion Dachau ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (ddur)

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Arbeitsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis