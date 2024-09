Hochwasser oder Niedrigwasser: In der Friedberger Ach ist immer giftiges PFC

Die Messwerte der gefährlichen Chemikalie im Bach steigen und sinken. Aber egal, ob nach Dauerregen und Hochwasserflut Anfang Juni, extremen Niedrigstand und Fischsterben nach einer Dürre wie vor zwei Jahren, oder bei Normalstand – das größte Problem der Friedberger Ach bleibt konstant: Die Belastung des Wassers mit dem giftigen PFC liegt weiter und immer ein Vielfaches über den Grenzwerten.

Das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth kontrolliert das Fließgewässer seit Anfang 2022 monatlich an zwei Messpunkten im Landkreis Aichach-Friedberg, teilt die Behörde auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Situation: unverändert. Die Antwort des Landratsamtes in Aichach ist ein Satz: „Aktuell gibt es keinen neuen Sachstand.“ Wie lange die hohe Kontaminierung anhält, können auch Gutachten nicht beantworten. Experten sprechen von Jahrzehnten. Denn PFC baut sich nicht ab und wird deshalb auch als Ewigkeits-Chemikalie bezeichnet. Und solange an der Quelle des Giftproblems am ehemaligen Fliegerhorst Penzing keine grundlegende Sanierung erfolgt, fließt die Giftfracht durch das Wittelsbacher Land und bis zur Donau. Dazu kommt, dass sich PFC über die Jahre hinweg auch im Sediment des Baches ablagert. Bei Hochwasser kann es sich wieder lösen und erhöht dann die Belastung. Das PFC in der Bachsohle ist generell ein Problem. Denn bei Räumungen muss das ausgebaggerte Material kontrolliert werden und darf bei zu hoher Kontaminierung nicht eingebaut oder auf Felder verteilt werden. Das kann auch bedeuten, dass die Sedimente auf eine Sonderdeponie müssen.

Das Landratsamt in Aichach warnt, „dass das Baggergut nicht unerheblich mit PFC belastet ist, was zu hohen Entsorgungskosten führen kann“. Es solle daher stets zunächst geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Maßnahme tatsächlich erforderlich sei. Aus den Einlassungen der Behörde zum Verfahrensweg wird deutlich: Eine Entnahme zieht einen ganzen Wust an Auflagen, Untersuchungen und Problemen nach sich. Und klar ist auch: Eine Verwertung von PFC-belastetem Baggergut/Bodenmaterial zur Verfüllung in Gruben im Landkreisgebiet sei derzeit nicht möglich. Das geht so weit, dass sogar der Umgang mit (PFC-belastetem) Altholz aus Biberdämmen an der Friedberger Ach vom Sachgebiet Immissionsschutz-, Abfallrecht- und Bodenschutzrecht am Landratsamt thematisiert wird.

Generell gilt: Die zuständigen Behörden am gesamten Lauf des Baches warnen weiter vor dem Verzehr von Fischen, Nutztiere sollen nicht getränkt werden. Zwar sei keine akute Gesundheitsgefahr gegeben, doch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rate vom regelmäßigen Verzehr vorsorglich ab. Die Fische dürfen auch nicht als Lebensmittel verkauft werden. Schon durch sehr niedrige Mengen werde die als unbedenklich angesehene Aufnahmemenge überschritten.

PFC-Problem ist seit Langem bekannt – aber nicht in Aichach-Friedberg

Im Herbst 2019, also vor knapp fünf Jahren, sprach das Landratsamt Landsberg erstmals diese Warnung aus. Anfang 2020 zog nach Beprobungen von Fischen auch das Landratsamt Augsburg nach. Dazwischen liegen rund 40 Kilometer Bachlauf in Aichach-Friedberg: Hier galt ab September 2020 zunächst eine vorläufige Verzehrwarnung. Zuvor war dazu kein Anlass gesehen worden. Das änderte sich erst, nachdem im Sommer auch hier Fische gefangen und dann untersucht wurden. Erst Anfang 2021 folgten die Kreise Donau-Ries und Neuburg-Schrobenhausen. Auf der Homepage des Landkreises Aichach-Friedberg und auch von anderen betroffenen Landratsämtern wird detailliert über die PFC-Belastung vor Ort informiert und auf weitere einschlägige Seiten von Fachbehörden verlinkt. Baden und die Bewässerung von Nutzpflanzen sind demnach unbedenklich.

Icon Vergrößern Nein, das ist nicht der Amazonas – es ist die Friedberger Ach in der Nähe der Donaumündung auf Höhe Stepperg im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort sind die Aale besonders stark mit PFC belastet. Foto: Ludwig Scheuring Icon Schließen Schließen Nein, das ist nicht der Amazonas – es ist die Friedberger Ach in der Nähe der Donaumündung auf Höhe Stepperg im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dort sind die Aale besonders stark mit PFC belastet. Foto: Ludwig Scheuring

Der künstliche Bachlauf führt 100 Kilometer bis zur Donau

Rund 100 Kilometer führt der "künstliche" Bachlauf die Industriechemikalie von Süd nach Nord durch fünf Landkreise, zwei Regierungsbezirke (Oberbayern, Schwaben) und im Zuständigkeitsbereich von drei Wasserwirtschaftsämtern (Weilheim, Donauwörth, Ingolstadt) von der Quelle bis zur Mündung in die Donau. Der Gewässerverlauf wurde über die Jahrhunderte hinweg mehrmals verändert. Der Bach wurde zusammengelegt, umgeleitet und erhielt neue Zuläufe – darum ändert sich auch mehrmals der Name von Verlorener Bach auf Galgenbach und Hagenbach zu Friedberger Ach.

Dass PFC über Jahrzehnte hinweg durch Einsatz von Löschschaum bei Feuerwehrübungen auf dem ehemaligen Militärflughafen Penzing ins Erdreich gelangte, wissen Bundeswehr und zuständige Ämter seit Jahrzehnten. Der Weg weiter in Grundwasser und Quellfassung war absehbar – darum wurde auch gemessen. Ein Trinkwasserbrunnen in der Nähe der Quelle bei Untermühlhausen (Penzing) ist bereits 2013 stillgelegt worden. Seither steht das Thema rund um den Horst auf der Tagesordnung, eine Bürgerinitiative hat sich gegründet. Zwangsläufig ist aber natürlich auch der Unterlauf des Fließgewässers betroffen. Die mittlere Fließgeschwindigkeit liegt bei geschätzt zwei Kilometern pro Stunde – in gut zwei Tagen ist das Wasser im Donaustrom. Der Informationsfluss über das Problem war deutlich langsamer. In der Region wird darüber seit gut vier Jahren gesprochen und Bürgerinnen und Bürger gewarnt. Vorausgegangen war eine erste Veröffentlichung unserer Redaktion über die Verzehrwarnung für Fische am Oberlauf.

Icon Vergrößern An der Friedberger Ach, hier unterhalb von Scherneck bei Rehling, wird geangelt. Für die Fische gilt aber eine Verzehrwarnung. Foto: Josef Abt (Archivfoto) Icon Schließen Schließen An der Friedberger Ach, hier unterhalb von Scherneck bei Rehling, wird geangelt. Für die Fische gilt aber eine Verzehrwarnung. Foto: Josef Abt (Archivfoto)

Das Wasser der Ach im Zuständigkeitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth wird seit Anfang 2022 monatlich auf PFC-Stoffe untersucht. PFOS hatte jeweils den höchsten Gehalt aller festgestellten Substanzen. Die Belastungen bleiben im Korridor der vergangenen viereinhalb Jahre. Das war zu erwarten, weil sich der Giftstoff, der unter dem Verdacht steht, krebserregend zu sein, nur ganz langsam abbaut. An der Messstelle nördlich der Staatsstraße zwischen Mering und Königsbrunn zeigt die Auflistung des Wasserwirtschaftsamtes im Zeitraum von Januar 2020 bis Juli 2024 PFC-Belastungen zwischen 8,6 und 25 Nanogramm pro Liter Wasser. Heuer im April waren es 20 und im Juli „nur“ knapp 9 Nanogramm. Die sogenannte Umweltqualitätsnorm in einem Fließgewässer liegt bei 0,65 Nanogramm PFOS pro Liter Wasser. Ein Nanogramm ist ein Milliardstel Gramm. An der Messstelle nördlich der Kläranlage Derching (Friedberg) auf Höhe des Augsburger Flughafens liegt der Korridor zwischen 4,4 und 21 Nanogramm. Im Mai wurden dort 13 und im Juli rund 6 Nanogramm ermittelt. Das Amt misst jetzt in ihrem Zuständigkeitsbereich an weniger Stellen, aber dafür viel öfter, so Sabrina Rupp, Fachbereichsleiterin für Gewässerschutz und Monitoring.

Was sind PFC/PFAS? Verwendung, Verbreitung und Folgen PFC/PFAS Per- und polyfluorierte Chemikalien/Alkylsubstanzen (PFC/PFAS) sind organische Verbindungen, bei denen an den Kohlenstoffketten die Wasserstoffatome teilweise oder vollständig durch Fluoratome ersetzt sind. Die Gruppe umfasst über 3000 verschiedene Stoffe. Verwendung PFC weisen Wasser, Öl, Fette und Schmutz ab. Sie werden seit den 1950er-Jahren industriell hergestellt, mittlerweile ist die Produktion stark eingeschränkt. PFC haben aber besondere Eigenschaften – weshalb sie nach wie vor in vielen Alltagsprodukten vorkommen, zum Beispiel in Kochgeschirr, Textilien und Papier, in Outdoor-Kleidung, in Pappbechern und Pizzakartons, in Skiwachsen und in Lacken. PFC befinden sich in Feuerlöschschäumen und Teflonprodukten, Kälte- und Treibmitteln und in Pestiziden. Umwelt In die Umwelt können PFC bei ihrer Herstellung gelangen. Doch auch beim Gebrauch und der Entsorgung der Produkte können sie freigesetzt werden. Wasserlösliche PFC werden über Flüsse und Meere global verteilt. Sogar in der Arktis und den dort lebenden Tieren werden diese Verbindungen gefunden. Flüchtige PFC, zum Beispiel aus Imprägniersprays, können über weite Strecken in der Atmosphäre transportiert werden. Über Niederschlag gelangen sie in den Boden und in die Gewässer. Folgen Viele PFC reichern sich in der Umwelt sowie im menschlichen und tierischen Gewebe an. Der Mensch nimmt PFC hauptsächlich über die Nahrung oder über Trinkwasser auf. Auch erhöhte Konzentrationen von PFC in der Innenraumluft, beispielsweise durch Teppiche mit schmutzabweisender Ausrüstung, tragen zur PFC-Belastung des Menschen bei. Einige PFC stehen in Verdacht, krebserregend zu sein. (cli)(Quelle: Umweltbundesamt)

Durch die Zuflüsse aus Nebengewässern und einer ganzen Reihe von Kläranlagen kommt es zu einem Verdünnungseffekt. Zum Vergleich: An Messstellen nahe den Quellen des Baches bei Penzing lag der PFOS-Gehalt bei den ersten Messungen in einem Korridor zwischen 150 und 300 Nanogramm – das ist bis zu 460-mal so viel wie die Umweltqualitätsnorm. Das sagt aber noch nicht aus, wie stark die Belastung der Fische im Gewässer ist. Die hängt unter anderem von Art und Alter der Fische ab. Besatzfische sind weniger betroffen als wild lebende Fische, weil sie ja in der Regel nicht so lange im Gewässer sind.

Icon Vergrößern Bei den Sautrogrennen auf der Friedberger Ach im Rehlinger Ortsteil Oberach kentert die eine oder andere „Bootsbesatzung“. Baden in der Ach ist laut Behörden nicht bedenklich. Foto: Josef Abt (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Bei den Sautrogrennen auf der Friedberger Ach im Rehlinger Ortsteil Oberach kentert die eine oder andere „Bootsbesatzung“. Baden in der Ach ist laut Behörden nicht bedenklich. Foto: Josef Abt (Archivfoto)

Warum Aale in der Ach besonders stark mit PFC belastet sind

Das Landratsamt in Neuburg, also 100 Kilometer flussabwärts, gibt als unbedenkliche Verzehrmenge eines Erwachsenen ein Kilo Aal aus der Ach pro Jahr an. Das sind nicht mal mehr drei Gramm pro Tag. Aale werden um die 50 Jahre alt und sind vor allem im Sediment der Gewässer unterwegs – sie können also im Laufe ihres langen Lebens sehr viel Giftstoff aufnehmen und bauen es kaum wieder ab. Aale sind sozusagen Indikatoren für die jahrzehntelange Belastung des Gewässers. Die Anreicherung über die Nahrung wird von Risikoforschern heute ganz anders bewertet als noch vor wenigen Jahren. Die Umweltbehörden haben laut Bund Naturschutz (BN) – er hat vor zwei Jahren in einer Pressekonferenz von einer "regionalen Umweltkatastrophe" gesprochen – die Grenzwerte für die Aufnahme von PFC-Stoffen bei Menschen in zwei Schritten 2018 und Mitte 2020 massiv um den Faktor 800 verschärft.

Icon Vergrößern Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat 2022 das frühere Feuerlöschübungsbecken am Fliegerhorst Penzing mit einer 16.000 Quadratmeter großen Folie abgedeckt. Foto: Oliver Wolff (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat 2022 das frühere Feuerlöschübungsbecken am Fliegerhorst Penzing mit einer 16.000 Quadratmeter großen Folie abgedeckt. Foto: Oliver Wolff (Archivfoto)

Die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) hat vor zwei Jahren eine neue Abdeckung über das Feuerlöschübungsbecken auf dem 2019 aufgelassenen Fliegerhorst in Penzing gelegt. Die 16.000 Quadratmeter große, wasserundurchlässige schwarze Plane (200 auf 80 Meter) ist als temporäre Lösung ausgebreitet. Das hilft, dass weniger Niederschlagswasser durch PFC-belasteten Boden sickert und die Chemikalie ausspült. Die Folie kann aber nicht verhindern, dass der Grundwasserstrom durch den kontaminierten Untergrund fließt. Das Grundwasser speist dann die nahen Quellen des Verlorenen Bachs. Bei einer grundlegenden Sanierung müsste verseuchter Boden großflächig ausgetauscht und das Grundwasser abgepumpt und gereinigt werden. Entsprechende Planungen laufen laut Auskunft der Bima. Eine Zeitschiene für die Umsetzung wird nicht genannt.

Wie das PFC am Flughafen Penzing in den Boden gelangte

Und wie ist das PFC überhaupt in den Boden gelangt? Für Übungen wurde über Jahrzehnte hinweg ein etwa einen halben Meter tiefes und rundes Becken mit 2000 Litern Sprit gefüllt und angezündet. Die Standort-Feuerwehr hielt aus bis zu 100 Metern Entfernung drauf. Der Schaum ging zum Teil links und rechts vorbei und versickerte.