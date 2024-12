Die Kinderfeuerwehr in Pichl-Binnenbach startet stark

Die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Pichl-Binnenbach (Markt Aindling) bastelten bei der letzten Zusammenkunft in diesem Jahr mit Feuereifer Weihnachtskarten und Sterne, die auf dem Weihnachtsmarkt für die Aktion Sternstunden weiter gegeben werden. Acht Kinder wurden feierlich in die Jugendfeuerwehr weiter geleitet, dafür wurden zwölf neuer Nachwuchskräfte in die Kinderfeuerwehr aufgenommen. So startet diese Gruppe im Jahr 2025 mit 40 Kindern. Der Tag endete mit einer Fackelwanderung und einem gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer.

