Jugendfeuerwehr erlebt „24-Stunden-Einsatz“

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Pichl-Binnenbach (Markt Aindling) verbrachten insgesamt 14 Jugendliche mit den drei Jugendwarten Simon Fuchs, Tobias Brieschenk und Corinna Seemüller eine Nacht im Feuerwehrhaus. Sie stellten einen Berufsfeuerwehrtag nach. Mit dabei waren weitere freiwillige Helfer. Am Abend wurde gegrillt, es wurde gezeltet und am nächsten Tag gemeinsam gefrühstückt und Mittags gabs dann frische Pizza. In den 24 Stunden wurde auch geübt, es wurden Einsätze simuliert wie zum Beispiel eine nächtliche Personensuche, Ver- kehrsunfall, Brand, Ölspur oder Tierrettung.

