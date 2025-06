Pichler Kinderfeuerwehr erfolgreich bei Prüfungen

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Pichl-Binnenbach (Markt Aindling) ist derzeit der Zulauf an Kindern enorm. So kamen 41 Kinder, um die ersten Prüfungen ab zu legen. Die zuständige Feuerwehrfrau Corinna Seemüller hatte viele fleißige Helfer zur Seite, die Sie auch brauchte. Jedes Kind konnte am Ende eine Urkunde mit nach Hause nehmen und dazu einen ersten Anstecker der Pichler Kinderfeuerwehr. Auch mit dabei war Kreisbrandmeister Helmut Hartmann sowie die beiden Kommenadanten, Thomas Schenk und Dominik Schenk.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!