Unwetter halten die Feuerwehr Pichl-Binnenbach auf Trab

Besonders die vielen Unwetter hielten die Freiwillige Feuerwehr Pichl-Binnenbach (Markt Aindling) im vergangenen Jahr auf Trab. Bei der Mitgliederversammlung berichtete Kommandant Thomas Schenk, dass die Feuerwehr vor allem im Mai tagelang im Einsatz gewesen war. Vorsitzender Roland Stegmann wünschte sich für heuer mehr Besucher beim Grillfest und dem Feuerwehrball des Vereins.

Fünfmal war die Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Brandeinsätzen ausgerückt. Bei den Einsätzen ging es unter anderem elfmal um Technische Hilfeleistungen und zweimal hatten die Aktiven den Rettungsdiens unterstützt. 42 Aktive gehören der Feuerwehr an, davon sieben Frauen. Die Jugendfeuerwehr habe 14 Aktive und die Kinderfeuerwehr habe einen regen Zulauf, freute sich der Kommandant. „Hier haben wir 45 Kinder zu betreuen.“ Zehn Übungsabende waren nur für die erfolgreich abgelegte Leistungsprüfung, „die Gruppe im Löscheinsatz“ angefallen. Insgesamt seien für Einsätze 393 Stunden, Monatsübungen, Jugendübungen, Vorbereitung Kinderfeuerwehr und Bewegungsfahrten 1277 Stunden, Leistungsprüfungen 192 Stunden, Lehrgänge und Streckenbegehungen 397 Stunden, Arbeiten im und am Feuerwehrhaus 175 Stunden und Kommandantentreffen sowie Gruppenführertreffen 118 Stunden aufgebracht worden, zählte Schenk auf. „Insgesamt kommt man auf eine Zahl von 2487 Stunden, was schon sehr beträchtlich ist.“

Corinna Seemüller berichtete, dass der Nachwuchs bei der Kinderfeuerwehr mit Feuereifer bei der Sache sei. Für heuer sind fünf Übungen mit den Kindern geplant. Die Feuerwehr opfere viel Zeit für das Gemeinwohl, zollte Bürgermeisterin Gertraud Hitzler den Aktiven Respekt. Kreisbrandinspektor Klaus Hartwig lobte die Zusammenarbeit der drei Wehren in der Marktgemeinde.

