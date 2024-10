Alkoholisierter Autofahrer baut Unfall mit nicht versichertem Auto

Ein Strafverfahren hat sich ein 31-Jähriger am Mittwoch mit einer Autofahrt bei Pöttmes eingehandelt. Wie die Polizei berichtet, verursachte er alkoholisiert mit einem nicht versicherten Auto einen Unfall.

Der 31-Jährige fuhr gegen 19.55 Uhr auf der Staatsstraße 2049 von Klingsmoos kommend in Richtung Pöttmes. Dabei kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Kreisverkehr. Anschließend fuhr er weiter auf der Staatsstraße in Richtung Pöttmes. Er kam erneut von der Fahrbahn ab, dieses Mal nach rechts, und touchierte in einem Grünstreifen einen Zaun und einen Leitpfosten. Als Polizeibeamte eintrafen, bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch, heißt es im Polizeibericht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von circa 1,4 Promille.

Das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben

Während der Kontrolle stellte sich noch heraus, dass das Auto auf Grund fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war und somit nicht mehr im Straßenverkehr hätte gefahren werden dürfen. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Des Weiteren ist sein Führerschein sichergestellt worden. Gegen den 31-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (bac)