Anpfiff beim Historischen Marktfest in Pöttmes

Voll ist der Pöttmeser Marktplatz am Freitagabend: Das Historische Marktfest beginnt allerdings mit etwas Verzögerung. Vorrang hat erst einmal das Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft (EM) zwischen Spanien und Deutschland. Das Spiel in Stuttgart wird auf einer großen LED-Leinwand vor der Hauptbühne gezeigt.

In Pöttmes sitzen Gewandete neben Trikotträgern

Zum Start des Viertelfinales Spanien gegen Deutschland herrscht bestes Fußballwetter im Stadion und in Pöttmes. Gekleidet entweder in Trikots oder in altertümlichen Gewandungen sitzen Jung und Alt dicht gedrängt zusammen, verfolgen gespannt das Spiel und drücken der deutschen Mannschaft alle Daumen.

Bei jedem Angriff der deutschen Mannschaft auf das spanische Tor fiebern die Marktfestbesucher in Pöttmes mit. Foto: Alice Lauria

Gut 1000 Menschen blicken gebannt zur Haupttribüne, wo die LED-Leinwand aufgebaut ist. Anschließend wird noch mittelalterlich gefeiert. Bis Sonntagabend dauert das historische Spektakel.