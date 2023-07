Pöttmes

12:00 Uhr

Antje Sträter öffnet ihr Atelier in Pöttmes

Antje Sträters großes, lichtdurchflutetes Atelier in Pöttmes beherbergt hunderte Werke der Künstlerin.

Plus Die Pöttmeser Künstlerin Antje Sträter gewährt Einblick in ihre Werkstatt und damit auch in die Gedankenwelt, aus der ihre Werke entstehen.

Farbenfrohe Segel und getöpferte Steine sind das Erste, das Besuchern und Besucherinnen beim Betreten des Ateliers der Pöttmeser Künstlerin Antje Sträter ins Auge fällt. Diese hatte am Samstag- und Sonntagnachmittag einen „Tag des offenen Ateliers“ veranstaltet, um Interessierten einen Einblick in ihr Schaffen zu gewähren und mit ihnen in Dialog zu treten.

Seit 1995 lebt und wirkt Sträter nach mehrjährigen Aufenthalten in Mailand, München und Florenz in Pöttmes. Es sei immer ihr Wunsch gewesen, ihre künstlerische Seite auszuleben, erzählt sie. In Florenz gelang ihr im Alter von 43 Jahren der Absprung hinein ins Ungewisse und seit 1983 ist sie freischaffende Künstlerin.

