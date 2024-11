Auto biegt falsch ab: Linienbus muss ausweichen und streift geparkten Wagen

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag gegen 19.30 Uhr in Pöttmes. Dabei wurden ein Linienbus und ein parkender Wagen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Fahrer eines Linienbusses die Sparkassenstraße in Richtung von-Gumppenberg-Straße. Aufgrund eines entgegenkommenden, bislang unbekannten Autofahrers, der offensichtlich verbotswidrig abbog, musste der Fahrer des Linienbusses ausweichen und streifte einen am Fahrbahnrand parkenden Wagen.

Das entgegenkommende Auto fuhr laut Polizei einfach weiter ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum verantwortlichen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. (AZ)