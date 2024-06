Pöttmes

19:00 Uhr

Autorin sehnt sich nach Frieden für Israelis und Palästinenser

Plus Die Friedensbotschafterin und Palästinenserin Faten Mukarker berichtet in Pöttmes von der Ohnmacht des Kriegs im Gazastreifen. Sie hofft auf Lösungen für diesen Konflikt.

Bereits im Jahr 2016 hat die Palästinenserin Faten Mukarker mit einem Vortrag in Pöttmes berührt. Jetzt, nachdem der Krieg im Gazastreifen im schlimmsten, kaum vorstellbaren Ausmaß bereits acht Monate währt und tausende Todesopfer, Verletzte und Waisen fordert, nimmt der Zuhörer ihre Schilderungen der Zustände vor Ort noch betroffener wahr. Mukarker lebt in Bethlehem, unter der Besatzungsmacht Israel. In einer Mitteilung zur Veranstaltung heißt es: Was macht es mit einem, wenn Siedler sich Land einverleiben, auf dem über viele Generationen Familien gelebt haben? Was macht es mit einem, wenn Olivenbäume, die die Grundnahrung sichern, zerstört, entwurzelt werden? Es macht ohnmächtig, berichtet die Palästinenserin.

So bittet die Rednerin, der man trotz ihres Einsatzes als Friedensbotschafterin die Erschöpfung und auch ein wenig Hoffnungslosigkeit anmerkt, dass "das Unrecht" gesehen und benannt werde. Und vor allem, dass die Waffen endlich verstummen und Lösungen für ein friedliches, nicht von Machtinteressen geleitetes Miteinander beider Völker gefunden werde.

