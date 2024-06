Pöttmes

Bau des Radwegs Wiesenbach-Echsheim verzögert sich weiter

An der Kreisstraße AIC28 soll ein Geh- und Radweg gebaut werden. Das Bild zeigt die Teilstrecke von Echsheim nach Reicherstein. Im Hintergrund ist Reicherstein zu sehen. Das Landratsamt erwägt nun einen Vollausbau der Kreisstraße.

Plus Für den Radweg im Pöttmeser Oberland an der Kreisstraße AIC28 sollten im vergangenen Jahr die Planungen starten. Doch wieder stockt das Projekt. Das sind die Gründe.

Von Nicole Simüller

Seit vielen Jahren hoffen die Menschen im Pöttmeser Oberland auf einen Geh- und Radweg von Wiesenbach über Echsheim nach Reicherstein. Im vergangenen Jahr schien neue Bewegung in die Sache zu kommen: Landkreis und Markt Pöttmes hatten vereinbart, den Weg an der Kreisstraße AIC28 gemeinsam zu bauen. Die Gemeinde sollte federführend die Planung übernehmen und für deren Kosten in Vorleistung gehen. Noch 2023 sollten die vorbereitenden Untersuchungen und die Planung beginnen. Doch nun verzögert sich das Projekt erneut.

Der Landkreis habe der Gemeinde mitgeteilt, dass er aufgrund des schlechten Zustands der Kreisstraße einen Vollausbau mit einem möglicherweise neuen Trassenverlauf für erforderlich halte. Das berichtete Pöttmes' Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) dem Marktentwicklungsausschuss im nicht öffentlichen Teil von dessen Sitzung. Wie Ketz auf Anfrage unserer Redaktion sagte, könnte das Projekt dem Landratsamt zufolge vorerst nur in Angriff genommen werden, wenn der Markt Pöttmes sowohl für den Straßenausbau als auch für den Neubau des Radwegs in planerische Vorleistung ginge.

