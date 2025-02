Bauplätze in Pöttmes-Wiesenbach werden bald vergeben: Preise stehen fest

Im Baugebiet im Pöttmeser Ortsteil Wiesenbach werden demnächst zwölf Bauplätze vergeben. Nun hat der Pöttmeser Marktgemeinderat die Preise für die Bauplätze festgelegt. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mit.

Die Bauplätze kosten 230 Euro pro Quadratmeter. Der Gemeinderat habe sich damit am Bodenrichtwert orientiert, so Ketz. Ab Ende des Monats könnten sich Interessentinnen und Interessenten für die Bauplätze bewerben. Sie würden auch im nächsten Marktboten angeboten, der Ende des Monats erscheine.

Ende vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat beschlossen, der Erschließungsstraße im Baugebiet „An der Echsheimer Straße“ den Namen „Am Sonnenhang“ zu geben. Sie zweigt von der Echsheimer Straße (Kreisstraße AIC28) nach Westen ab und bindet das Baugebiet an die südlich gelegene Ortsstraße Am Weiher an.