Beethovens Violinsonate steht im Zentrum des Konzerts

Christoph Goldstein (Violine/Viola) und Johannes Beham (Klavier) geben am Sonntag, 19. Januar, um 17 Uhr im Kultursaal im Rathaus in Pöttmes ein moderiertes klassisches Konzert. Im Zentrum des Konzerts stehen Beethovens Violinsonate G-Dur Op. 30/3, eine der schönsten Sonaten, die Beethoven für diese Besetzung komponiert hat: Auf den humorvollen ersten Satz folgt ein gesanglicher zweiter Satz ehe der tänzerische dritte Satz das Werk furios beschließt. Außerdem erklingen eine Bratschensonate des Mozart-Zeitgenossen Gaetano Brunetti (1744 bis 1798), Sarasates Zigeunerweisen, virtuose Violinwerke des rumänischen Komponisten Grigoraș Dinicu sowie die berühmte Meditation aus der Oper Thaïs von Jules Massenet. Karten zum Preis von 20 Euro (15 Euro ermäßigt, Schüler und Studenten frei) an der Abendkasse.

