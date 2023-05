Pöttmes

vor 35 Min.

Bürgerversammlung: Zuhörer fragen nach Schulsanierung und Schulbussen

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen sprechen die Zuhörer unter anderem volle Schulbusse, die Schulsanierung und die Gemeindefinanzen an.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

25 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie zwei Mitglieder des Pöttmeser Marktgemeinderats kamen zur Bürgerversammlung ins Grimolzhausener Schützenheim. Nach dem Bericht von Bürgermeister Mirko Ketz stellten sie ihre Fragen und brachten Wünsche und Anregungen vor.

Warum die prognostizierten Kosten für die Schulsanierung in Pöttmes so hoch seien, interessierte einen Zuhörer, wie Ketz auf Anfrage mitteilte. Vor drei Jahren hatte ein Architekturbüro sie grob auf rund 25 Millionen Euro geschätzt. Ketz machte deutlich, dass in der Schule viele Arbeiten anstünden: Heizung und Elektronik stammten noch aus der Zeit von vor 50 Jahren. Es müssten neue Räume und Fachräume geschaffen werden. Es bestehe Nachholbedarf beim Brandschutz, zudem steuere die Schule auf eine Vierzügigkeit zu. Darüber hinaus müsse behindertengerecht gebaut werden und die Turnhalle sei in keinem guten Zustand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen