Das Adventssingen in Pöttmes stimmt auf die Weihnachtszeit ein

Mit vielen großen und kleinen Mitwirkenden will der Markt Pöttmes am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, mit dem Adventssingen auf dem historischen Marktplatz und im Kultursaal auf die weihnachtliche Zeit einstimmen. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen einer Mitteilung zufolge auch der Christbaum vor der Johanniskapelle, die Beleuchtung und die Feuerstellen.

Nach der Eröffnung um 17 Uhr am Samstag auf dem Marktplatz spielen die Marktkapelle Pöttmes und die Baarer Alphornbläser. Im Kultursaal singen ab 17.10 Uhr die Kindergärten. Im Foyer können Kinder ab drei Jahren zwischen 17.45 und 19.30 Uhr weihnachtliche Windlichter gestalten. Von 19.30 bis 20.30 Uhr gibt es adventliche Chormusik mit Tom‘s Truppe.

Eisschnitzer Klaus Grunenberg aus Baar zeigt seine Handwerkskunst

Am Sonntag spielen ab 16 Uhr die Jagdhornbläser auf dem Marktplatz. Anschließend folgt ein einstündiger Auftritt der Blas- und Jugendkapelle Pöttmes. Im Foyer des Kultursaals können Kinder wieder von 16 bis 18 Uhr weihnachtliche Windlichter gestalten. Ab 17.30 Uhr zeigt das Bilderbuchkino „Der Nussknacker“, ab 18 Uhr gibt es Musik mit Eva Biolek. Von 19 bis 20 Uhr klingt das Adventssingen mit der „staden Stund‘“ aus.

In den geschmückten Weihnachtsbuden bieten die Vereine zahlreiche Köstlichkeiten zum Verkauf an. Eisfigurenschnitzer Klaus Grunenberg aus Baar zeigt den ganzen Samstag über seine handwerkliche Kunst. Eine Feuershow präsentieren Flammentänzerinnen aus Rennertshofen am Sonntag ab 18.30 Uhr den Besucherinnen und Besuchern. Für die kleinen Gäste dreht die Pferdekutsche ihre Runden.

Zum Ausklang des Festjahres zu 700 Jahren Markt Pöttmes gibt es eine Überraschung

Da diese Veranstaltung zugleich der Ausklang des Festjahres zu 700 Jahren Markt Pöttmes ist, gibt es laut Marktmeisterin Carmen Koller noch eine Überraschung auf dem Marktplatz. Sie verrät nur so viel: „Der ein oder andere Besucher unseres Festjahres wird sich diesmal selbst wiederfinden.“ (AZ)