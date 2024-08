Die Solidargemeinschaft Augsburg Aichach-Friedberger Land veranstaltet Streuobsttag in Pöttmes

Die Solidargemeinschaft Augsburg/Aichach-Friedberger Land veranstaltet einen Streuobsttag im Wittelsbacher Land. Der findet am Samstag, 14. September, von 9 bis 14 Uhr auf der Streuobstwiese von Andreas Brummer im Pöttmeser Ortsteil Echsheim statt. Die Veranstaltung in der Reichersteiner Straße 4 soll für die Besucherinnen und Besucher die Vielfalt und die Bedeutung der regionalen Streuobstwiesen erlebbar machen. Neben einer Apfelsammlung ist laut einer Mitteilung auch ein Programm für die ganze Familie geboten.

Bereits um 9 Uhr startet die Annahme der Äpfel für die Apfelsammlung, die parallel zum eigentlichen Programm läuft. Alle Teilnehmer können ihre heimischen Äpfel mitbringen. Die gesammelten Früchte werden dann zu Streuobst-Apfelsaft verarbeitet, der die Vielfalt der regionalen Apfelsorten widerspiegeln soll. Zusätzlich bringt eine Sortenausstellung den Interessierten verschiedene Apfelsorten näher. Dort können die Besucher mehr über die Besonderheiten der einzelnen Sorten erfahren.

Beim Kinderprogramm am Streuobsttag in Echsheim kann selbst Saft gepresst werden

Wer Fragen zu Streuobst-Cidre und dessen Herstellung hat, bekommt Antworten von Konrad Naßl aus Edenried (Stadt Aichach) Haunswies, der selbst Bio-Streuobstwiesen bewirtschaftet. Zudem wird es eine Verkostung seiner selbst produzierten Apfelschaumweine geben. Die Solidargemeinschaft Augsburg/Aichach-Friedberger Land wird selbst mit einem Infostand vor Ort sein und bietet unter anderem ein Quiz und ein Gewinnspiel für alle Altersgruppen. Hier erhalten Interessierte auch Informationen rund um das Thema Streuobst und die Arbeit der Solidargemeinschaft. Im Rahmen des Kinderprogramms wird es einen Maltisch geben und es kann selbst Saft gepresst werden.

Apfelsammlung dient dem Erhalt der Streuobstwiesen im Wittelsbacher Land

Die jährliche Sammlung der Äpfel diene nicht nur der Saftproduktion, sondern auch dem Erhalt der Streuobstwiesen, heißt es in der Mitteilung. Jeder Teilnehmer trage durch seine Mithilfe zum Schutz und zur Pflege dieser Landschaften bei. Auch Gemeinden, Vereine oder Landwirte dürfen sich an der Apfelsammlung beteiligen. Auch Äpfel mit Hagelschäden können vorbeigebracht werden. (AZ)

Info Weitere Informationen können auf der Website www.unserland.info abgerufen werden und werden auch auf den Social-Media-Kanälen (@unser.land.netzwerk) bekannt gegeben. Bereits am Samstag, 7. September, findet eine weitere Streuobstapfelsammlung bei Familie Schäble in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 22 in Königsbrunn statt.