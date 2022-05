Pöttmes

12:02 Uhr

Eintritt für das Historisches Marktfest in Pöttmes wird teurer

Am ersten Juliwochenende findet in Pöttmes das Historische Marktfest statt. Der Gemeinderat hob nun die Eintrittsgelder an.

Plus Für das Historische Marktfest in Pöttmes wird höherer Eintritt fällig. Im Gemeinderat entzündet sich am Rande eine kontroverse Debatte - mit Auswirkungen am Tag danach.

Von Nicole Simüller

Wer das Historische Marktfest in Pöttmes besuchen will, muss heuer mehr Eintritt bezahlen als früher. Das beschloss der Marktgemeinderat am Donnerstag. Im Zuge dessen kam eine längere Debatte auf, warum es in diesem Jahr - in dem die Gemeinde erstmals Veranstalterin des Festes ist - kein Rittermahl für geladene Gäste gibt.

