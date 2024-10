Ensemble Kaleidoskop gibt ein Herbstkonzert

Ein Herbstkonzert mit dem Titel „Vive la Musique“ (“Es lebe die Musik!“) gibt das Ensemble Kaleidoskop am Samstag, 2. November, in Pöttmes. Beginn ist um 18.30 Uhr im Kultursaal im Rathaus, Einlass ab 18 Uhr. Die vier Augsburger Musikerinnen Stephanie Knauer (Klavier), Pamela Rachel (Violine), Angelika Man (Querflöte) und Susanne Gutfleisch (Violoncello) haben allesamt erfolgreich an Musikhochschulen in Detmold, Weimar, Würzburg und Augsburg studiert und spielen seit Langem in unterschied­lichen Formationen zusammen.

Breit gefächert und vielfarbig ist die Palette der mu­si­kalischen Stile an diesem Konzertabend unter dem Motto: Es lebe die Musik! Der Titel steht für die Freude an der Musik, für schöne Melodien wie im „Herbstabend“ von Philippe Gaubert, für kraftstrotzende Energie wie in Piazzollas „Herbst“, für die lebendige Verspieltheit von Jean-Marie Leclair ebenso wie für die vollendete Klarheit Johann Sebastian Bachs und die humorvolle Spritzigkeit von Jean Francaix. Eine Perle der romantischen Kammermusik ist Louise Farrencs Trio für Flöte, Cello und Klavier, das ebenfalls auf dem Programm steht.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Kostendeckung der Ausgaben wird gebeten. (AZ)