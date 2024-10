Die Feuerwehr Gundelsdorf soll ein neues Löschfahrzeug bekommen. Nun hatten die Ratsmitglieder darüber zu beraten, in welchem Umfang das geschehen soll. Einig war sich der Marktgemeinderat in der Sitzung am Donnerstagabend, dass an der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Gundelsdorf, Ried und Merching festgehalten werden soll. Dadurch sollen zusätzliche Förderungen durch Bund und Landkreis beziehungsweise Rabatte zu erreichen sein. In der Sitzung stellte Kommandant Stefan Gschwandner eine Kostenaufstellung vor.

