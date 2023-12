Grimolzhausener Theatergruppe sorgt für einen unterhaltsamen Abend

Mit der Komödie "Da Himme wart ned" feiert der Burschenverein Grimolzhausen im Schützenheim eine gelungene Premiere. Einen Einakter gibt es zusätzlich zu sehen.

In Grimolzhausen liegt die Aufregung in der Luft, denn die Theatergruppe des Burschenvereins in dem Pöttmeser Ortsteil hat die Saison 2023 mit einem beeindruckenden Doppelschlag eröffnet. Unter der Regie von Josef Sigl und Christian Braun begeisterte die talentierte Truppe das Publikum mit dem Hauptakt "Da Himme wart net", einer Komödie in drei Akten von Markus Scheble und Sebastian Kolb. Als zusätzliches Highlight wurde der Einakter "Verlobung in der Unterhosen", ein Schwank von Theo Musselmann, auf die Bühne gebracht.

Hinter den Kulissen trugen kreative Köpfe maßgeblich zum Erfolg der Aufführung bei. Jürgen Helfer agierte als Souffleur, während sich Bettina Braun, Theresia Stegmaier und Lisa Boche um die Masken kümmerten. Die Technik wurde von einem hochmotivierten Team, bestehend aus Tobias Wagner, Tobias Zimmermann und Florian Müller, betreut.

Talentierte Darsteller präsentieren sich auf der Bühne in Grimolzhausen

Im Mittelpunkt des Hauptakts standen talentierte Darsteller und Darstellerinnen wie Daniel Zech, Christian Huis, Marie Seitz, Katrin Riepold, Thomas Fischer, Julian Neff, Veronika Sigl und Katharina Sigl. Diese versierte Gruppe entführte das Publikum mit ihrem schauspielerischen Geschick und ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz in die Welt der Komödie.



Für zusätzliche Unterhaltung sorgte der Einakter "Verlobung in der Unterhosen" mit Andreas Brunninger, Lisa Boche, Annalena Schleger, Peter Brunninger und Andreas Stegmeier in den Hauptrollen. Die Theatergruppe hielt ihr Versprechen und präsentierte eine Show voller Lachen, Unterhaltung und überraschender Wendungen.



Weitere Aufführungen sind am Dienstag, 26. Dezember (Zweiter Weihnachtstag), Freitag, 29. Dezember und Samstag, 30. Dezember, jeweils um 19 Uhr. (AZ)