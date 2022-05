Pöttmes-Grimolzhausen

17:50 Uhr

Großer Zulauf bei erstem Oldtimertreffen in Grimolzhausen

Alte Bulldogs kamen ab 9 Uhr morgens in allen Varianten angefahren.

Plus Im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen fand am Sonntag zum ersten Mal ein Oldtimertreffen statt. Der große Zuspruch überrascht Veranstalter und Besucher gleichermaßen.

Von Erich Echter

Zum ersten Mal fand im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen am Sonntag ein Oldtimertreffen statt. Organisiert hatte es der "Gfriahaisl-Club" Grimolzhausen. Die Resonanz war riesig. Das angenehme frühsommerliche Wetter lockte am Sonntag schätzungsweise mehrere Tausend Besucher an.

