Gundelsdorfer feiern ihren neuen Dorfplatz

Mit dem neuen Dorfplatz haben sich die Vereine im Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Jetzt ist er offiziell eingeweiht.

Einen Platz für Groß und Klein zu haben, um gemeinsam zu feiern oder einfach Zeit miteinander zu verbringen, war lange der unerfüllte Wunsch der Gundelsdorfer Vereine. Schließlich fand sich doch eine Lösung. Am Sonntag wurde der neu gestaltete Dorfplatz in dem Pöttmeser Ortsteil offiziell eingeweiht.

Vor etwa drei Jahren kamen die Vorsitzenden der Vereine zusammen, um zu beratschlagen, was zu tun sei. So entstand die Idee, den ehemaligen Pfarrgarten, der zwischen dem neu gebauten Schützenheim und der Feuerwehr liegt, zum allgemein nutzbaren Dorfplatz umzugestalten. Ihr Antrag an die Marktgemeinde Pöttmes stieß dort auf offene Ohren. Der damalige Bürgermeister Franz Schindele unterstützte das Vorhaben der Vereine mit großem Einsatz. Schnell stand die Finanzierung und die Baupläne wurden zügig genehmigt.

Vereinsmitglieder investieren 1000 Stunden Arbeitszeit

Den Bau sowie die Gestaltung des Außengeländes übernahm die Firma Christoph aus dem Aindlinger Ortsteil Weichenberg. Circa 120.000 Euro hat die Marktgemeinde in den Dorfplatz investiert. Auch die Mitglieder der Vereine langten tatkräftig zu und leisteten an die 1000 Stunden Arbeitszeit. Entstanden ist ein heimeliger, zentral gelegener Ort, der für gemütliche Zusammenkünfte und Vereinsfeste geeignet ist.

Sogar eine geräumige Funktionshütte, die mit Strom und fließendem Wasser ausgestattet ist, konnten die Vereinsmitglieder errichten. Verkleidet wurde sie mit unbehandeltem Holz aus der Umgebung, was ihr eine natürliche Optik verleiht.

Trotz des Regens erschienen viele Vereinsmitglieder zur Einweihung. Foto: Inge von Wenczowski

Zudem gibt es nun Möglichkeiten für Jung und Alt, dort zusammen die Freizeit zu verbringen. Neben einer Boule-Bahn gibt es Spielgeräte wie Rutsche und Wippe für die Kleinsten. Auch Parkplätze nebst Bordstein verwirklichten die beteiligten Bürger und Bürgerinnen in Eigenregie.

Am Sonntag wurde zunächst ein festlicher Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Von dort ging es in einem kleinen Festzug der Vereine zum neuen Dorfplatz. Pfarrer Thomas Rein segnete feierlich Platz, Gebäude und Anwesende, die trotz des kühlen und nassen Wetters zahlreich erschienen waren.

Nach dem Gottesdienst gab es einen kleinen Umzug von der Kirche zum Dorfplatz. Foto: Inge von Wenczowski



Hubert Hell, der Vorsitzende des Gundelsdorfer Gartenbauvereins, bedankte sich bei allen Helfern und Helferinnen. Er sagte "allen ein großes Dankeschön, die sich für das Gelingen dieses Projektes unserer Ortschaft eingesetzt und sich daran beteiligt und mitgewirkt haben".

Bürgermeister Mirko Ketz betonte, wie wichtig der Zusammenhalt und der Einsatz füreinander seien. Gerade in der jetzigen Zeit sei es enorm wichtig, sich gegen soziale Verwerfungen untereinander zu stemmen, meinte Ketz. "Da ist es wirklich sehr schön, dass wir heute hier einen Platz einweihen, der es uns ermöglicht zusammenzukommen."

Bürgermeister: Ein Platz für alle Generationen

Er fügte hinzu, dass er es zudem als Chance sehe, dass hier nicht nur die Vereine, sondern auch die Generationen zusammengebracht werden können.

Bürgermeister Mirko Ketz (Mitte) betonte die Wichtigkeit des Zusammenhalts. Links neben ihm steht Hubert Hell, Vorsitzender des Gartenbauvereins. Pfarrer Thomas Rein (links) segnete den Dorfplatz. Foto: Inge von Wenczowski

Nach dem offiziellen Teil gingen Besucher und Besucherinnen zum gemütlichen Teil über und ließen sich zum Mittagstisch nieder. Nach Kaffee und Kuchen klang der Tag mit intensiven Gesprächen aus.