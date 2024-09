Gut besuchter Tag des offenen Denkmals im Pöttmeser Kaschnbaurhaus

Zum Tag des offenen Denkmals kamen viele Besucherinnen und Besucher ins Kaschnbaurhaus an der Marktstraße in Pöttmes. Dort informierte Kreisheimatpflegerin Susanne Vollmar über die Geschichte und die Besonderheit des Anwesens, was seine Art und Lage betrifft. Die Besucherinnen und Besucher verfolgten ihren Vortrag bei Kaffee und Kuchen, nachdem Zweiter Bürgermeister Manfred Graser sie begrüßt hatte. Im Anschluss berichtete Horst Brandner, Vorstandsmitglied des Fördervereins Heimatmuseum Pöttmes, über das weitere Vorgehen bei der Ertüchtigung des Kaschnbaurhauses zu einem Heimatmuseum für Pöttmes. Nicht nur mit Informationen wurden die Besucher „gefüttert“. Sieben oder gar noch mehr Kilo Mehl benötigte Marelies Hammerl, um die zahlreichen Gäste mit ihren weit bekannten Kiachle zu versorgen. Weder von ihnen noch von den Kuchen blieb etwas übrig.

Text: Mary-Ann Stotko/Ludwiga Baronin Herman