Bei diesem Familien-Zeltlager können Kinder mit und ohne Beeinträchtigung dabei sein

Einfach mal zum Schwimmen, Wandern oder Zelten gehen – für Familien mit gesunden Kindern ist das kein großes Problem. Doch sobald die Kinder eine Beeinträchtigung haben, sind diese alltäglichen Dinge nicht mehr selbstverständlich. Auch, weil die Betroffenen Angst haben, „blöd angemacht“ zu werden. Das berichtet Heike Rabas, die selbst einen knapp vierjährigen Sohn mit einem schweren Gen-Defekt hat. Die 42-Jährige hat vor drei Monaten den Verein Familien-Auszeit Meitingen (FAM) gegründet. Dieser bietet im September zusammen mit dem Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg ein inklusives Zeltlager am Mandlachsee (Markt Pöttmes) an.

Gemeinsam mit der ganzen Familie können dort gesunde und gehandicapte Kinder zelten, kochen, wandern und einfach zusammen Spaß haben. Diese inklusive Familien-Auszeit findet in den Sommerferien am Mittwoch, 3. September und Donnerstag, 4. September, statt. Das Freizeitangebot ist laut Rabas etwas Besonderes, weil gesunde und kranke Kinder zusammenfinden können. „Vielleicht bauen sich zwischen den Kindern ja Freundschaften auf“, sagt die Vereinsvorsitzende. Außerdem wünscht sie sich, dass die Eltern eventuell vorhandene Ängste abbauen können, dass ein Zeltlager mit beeinträchtigten Kindern nicht funktioniert.

Auch der Kreisjugendring betritt mit dem Projekt Neuland. Wie Alexandra Schneider, pädagogische Leitung, erzählt, gab es bisher keine Angebote für die ganze Familie. Das ganze Team freue sich aber darauf, neue Erfahrungen zu sammeln. Zwar können sich auch für die jährlichen Pfingst- und Sommerzeltlager am Mandlachsee gehandicapte Kinder anmelden, das werde aber oft nicht genutzt, so Schneider. Der Anteil dieser Teilnehmer liege bei fünf bis zehn Prozent. Die KJR-Mitarbeiterin hofft darauf, dass positive Erfahrungen aus dem inklusiven Zeltlager dazu führen, dass die Kinder künftig auch ohne Eltern für Angebote angemeldet werden.

Beliebter Zeltplatz am Mandlachsee im Pöttmeser Ortsteil Handzell ist barrierefrei

Schneider und Rabas betonen, dass der Zeltplatz am Mandlachsee der perfekte Veranstaltungsort für die Familien-Auszeit ist. Nicht nur, weil er barrierefrei ist, sondern auch, weil er viele Möglichkeiten bietet. So gibt es auch einen kleinen Gruppenraum, in dem Kinder schlafen könnten, die sich aufgrund körperlicher Leiden im Zelt schwertun. Kinder mit Rollstuhl sind laut Rabas genauso willkommen wie Kinder mit jeglicher anderer Beeinträchtigung wie ADHS, Autismus, Gen-Defekte, Legasthenie oder Blinde und Schwerhörige. Hier gibt es – ebenso wie beim Alter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – keinerlei Vorgaben.

Icon Vergrößern Auf der Meitinger Gewerbeschau mega 2024 wurde die Organisation Familien-Auszeit von Heike Rabas (rechts) im Beisein von Maria Pfister, Kerstin Heider, Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Christoph Stadler und Jens Tietböhl (von links) der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Peter Heider (Archiv) Icon Schließen Schließen Auf der Meitinger Gewerbeschau mega 2024 wurde die Organisation Familien-Auszeit von Heike Rabas (rechts) im Beisein von Maria Pfister, Kerstin Heider, Meitingens Bürgermeister Michael Higl, Christoph Stadler und Jens Tietböhl (von links) der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Peter Heider (Archiv)

Die Meitingerin kennt den Mandlachsee bestens, weil ihre drei größeren Kinder im Alter von sechs, neun und elf Jahren bereits mehrfach bei den traditionellen KJR-Zeltlagern dabei waren. 80 Teilnehmer können im September mit dabei sein. Für sie werden ungefähr zwölf Zelte zur Verfügung stehen. Ziel ist es, erklärt Rabas, dass die Kinder in eigenen Zelten schlafen – getrennt von den Eltern. Sollte das nicht klappen, sei das aber auch okay. Die Aufsicht liegt während der gesamten Zeit bei den Eltern. Betreuer des Vereins FAM und des KJR wollen aber ein abwechslungsreiches Programm anbieten. Dazu soll – bei passendem Wetter – auch ein Lagerfeuer mit einem Märchenerzähler gehören.

Die inklusive Familien-Auszeit ist das erste Ferienprogramm-Angebot, das der neue Verein FAM mit auf die Beine stellt. Es sollen aber nach Möglichkeit noch viele weitere folgen. Der Verein hat derzeit knapp 40 Mitglieder. Rabas und ihre Mitstreiter haben ihn gegründet, um ein – ihrer Ansicht nach – bisher fehlendes Komplettkonzept für Familien mit beeinträchtigten Kindern zu schaffen. Beispielsweise eine Veranstaltung, bei der die ganze Familie gemeinsam durch eine Tür geht und sich die Erwachsenen durch Vorträge oder Gespräche mit Gleichgesinnten weiterbilden, während alle Kinder Spaß und Inklusion bei unterschiedlichen Aktionen haben, etwa beim Pizzabacken oder in der Kinderdisco.

Familien-Auszeit Meitingen organisiert im Februar eine Orientierungsmesse

Jeden ersten Sonntag im Monat (außer Januar und August) bietet der Meitinger Verein Familien mit beeinträchtigten Kindern nach diesem Konzept eine kleine Auszeit vom Alltag an. Am Sonntag, 2. Februar, organisiert die FAM in den Werkstätten des Dominikus-Ringeisen-Werks in Meitingen eine Orientierungsmesse. Dabei informieren unter anderem Betreuungsstätten, Fördereinrichtungen, Schulen, Firmen und Beratungsstellen, welche Fördermöglichkeiten es für gehandicapte Kinder gibt. Geplant sind auch ein Austausch-Café, Kinderaktionen und ein Geschwisterkinderspieletreff.

Rabas, die viele Jahre als Tagesmutter gearbeitet hat, hofft zunächst, dass sich viele Familien für das Zeltlager am Mandlachsee begeistern können. Die Anmeldung startet bereits am Montag, 13. Januar. Sie ist zunächst nur für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Aichach-Friedberg möglich. Sollte das Angebot überbucht sein, werden die Plätze am Mittwoch, 22. Januar, verlost. Ein zweites Plätze-Kontingent wird ab Montag, 27. Januar, 17 Uhr, vergeben. Dann können sich auch Personen anmelden, die nicht im Wittelsbacher Land wohnen. Wer auch dann leer ausgeht, kann sich auf die Warteliste setzen lassen.

Infos und Anmeldung: Weitere Infos zur inklusiven Familien-Auszeit gibt es per E-Mail an: info@fa-meitingen.de. Die Anmeldung ist möglich unter: www.unser-ferienprogramm.de/kjr-aichach-friedberg/.