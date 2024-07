Historisches Marktfest in Pöttmes: Das ist am Samstag geboten

Mit Pauken, Trommeln und Trompeten, respektive Hörnern, hat am Freitagabend das Historische Marktfest in Pöttmes begonnen. Der Start der Zeitreise erfolgte allerdings mit ein wenig Verspätung. Zunächst galten die Jubelrufe nicht Recken in Rüstungen, sondern wackeren Mannen in Fußballtrikots. Das Historische Marktfest startete höchst modern mit einem Public Viewing auf dem Marktplatz.

Die Stimmung war nach der Niederlage der deutschen Elf gegen Spanien und dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft zwar bei vielen Gästen und Beteiligten zunächst ein wenig gedrückt, dann aber siegte doch das Mittelalter über die Gegenwart und es wurde eine stimmungsvolle Festnacht. Genauso stimmungsvoll will der Markt sein Mittelalter-Fest am Samstag fortsetzen.

700 Jahre Marktrecht für Pöttmes

Die Marktgemeinde erinnert an die Zeit um das Jahr 1324, als Heinrich von Gumppenberg das "große Marktrecht" verliehen wurde. Dieses 700. Jubiläum nimmt sie zum Anlass für ein ganzes Festjahr, darunter das Historische Marktfest. Unter der Regie von Marktmeisterin Carmen Koller fordert die Marktgemeinde die Menschen auf: „Tauchen Sie ein in die Zeit des Mittelalters und lassen Sie sich verzaubern.“ Rund 60 Stände sowie Akteurinnen und Akteure wollen für Atmosphäre sorgen. Es gibt Lager und Stände, Landsknechte, Ritter, Sänger, Trommler und fahrendes Volk zwischen den beiden Toren.

Das Samstag-Programm beim Historischen Marktfest in Pöttmes

14-18 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag

14 Uhr: Orientalischer Tanz Isis

14-18 Uhr: Lederbeutelnähen

14-18 Uhr: Blumenkranzbinden

14.30 Uhr: Musikgruppe Audite Gentes

14.30 Uhr: Rüstshow – Einkleiden eines Ritters

15 Uhr: Tanz der Freunde des Mittelalters Aichach

15.30 Uhr: Hexereien mit Beltana

16 Uhr: Kochen im Mittelalter

16 Uhr: Schlangentanz mit Samira

16-18 Uhr: „Lass dich zum Ritter schlagen“ für Kinder ab vier Jahren

16.30 Uhr: Tanz der Freunde des Mittelalters Aichach

16.30 Uhr: Flugshow der Falknerei Kühnle

17 Uhr: Orientalischer Tanz Isis

17.30 Uhr: Musikgruppe Audite Gentes

18 Uhr: Zigeunertanz Ahsas Welt

18.30 Uhr: Zaubertrankbrauen mit Hexe Beltana

Ab 19 Uhr: Musikgruppe Fatzwerk

Ab 21 Uhr: Musikgruppe Trollfaust

22.30 Uhr: Feuerspektakulum Shakti

23.45 Uhr: Fackelzug, Trommler und Marktwachen

0 Uhr: Nachtwächter Franz

Eintrittspreise, Essen, Kinder: Alle Infos zum Historischen Marktfest in Pöttmes

Eintrittspreis: Gewandete zahlen sieben, Nichtgewandete neun Euro. Kinder bis 1,20 Meter sind frei, ältere Kinder zahlen drei Euro.

Lagerleben: In Pöttmes schlagen mehrere Gruppen ihr Lager auf, darunter die Gumppenberger Ritter, die Wittelsbacher Drachenschützen, der Landsknechtstross 1504, die Reichsfreiherren des Heiligen Römischen Reiches, die Hofbergritter aus Schiltberg sowie die Freunde des Mittelalters aus Aichach.

Essen: Das Essensangebot reicht von Rahmfladen und Rehragout über Wild-, Roll- und Spießbraten sowie g'rupfte Sau bis hin zu Schupfnudeln, Ritterwürsten und Kartoffelspiralen oder Crêpes.

Kinderangebot: Im Kinderhof neben dem Unteren Tor werden unter anderem mittelalterliche Spiele, Hau-den-Lukas, ein kleines Ritterlager, Kinderschminken und ein Glücksrad angeboten. Das Jugendparlament beteiligt sich an der Johanneskapelle ebenfalls mit Kinder- und Jugendspielen. Vor dem Rathaus steht ein historisches Karussell. Im Handwerkerhof gibt es eine Mosaik-Mitmachwerkstatt oder Lederbeutelnähen, auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus eine Eulenstunde und Spiele.

Parken: Parkplätze sind unter anderem auf dem Volksfestplatz sowie an den Supermärkten zu finden.

Toiletten: Die Toilette im Rathaus ist geöffnet. Toilettenwagen stehen gegenüber vom Rathaus und am Erdweg.

Fahrräder/Hunde: Auf dem Festgelände sind keine Fahrräder und E-Bikes zugelassen. Hunde sind erlaubt. Die Veranstalter bitten aber aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit zu prüfen, ob ihre Mitnahme wirklich nötig ist. Hundekotbeutel sind an den Eingängen auf Nachfrage verfügbar. (jca/nsi)