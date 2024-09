Internetausbau: Bürgermeister kritisiert lange Wartezeiten auf Fördergeld

Ohne Internet läuft heute fast nichts mehr – weder in der Arbeit noch im Privatleben. Der Markt Pöttmes will den Breitbandausbau für seine Bürgerinnen und Bürger vorantreiben und hat dafür im Februar Fördergelder des Freistaats beantragt. Mehr als 900 Adressen im gesamten Gemeindegebiet, in dem rund 7400 Menschen leben, sollen davon profitieren. Ein halbes Jahr später sind die Fördergelder noch immer nicht bewilligt. Nun fürchtet der Bürgermeister, dass die Firmen ihre Angebote zurückziehen. Er klagt: Politischer Anspruch und Realität gingen bei der Digitalisierung weit auseinander.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fördergeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis