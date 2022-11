Pöttmes

06:00 Uhr

Mandlachsee bei Handzell soll zur nächsten Badesaison attraktiver werden

Der Mandlachsee nahe dem Pöttmeser Ortsteil Handzell soll attraktiver werden. An seinem Ufer soll unter anderem ein Rasenspielfeld entstehen.

Plus Der Mandlachsee nahe dem Pöttmeser Ortsteil Handzell soll verschönert werden – durch Sitzgelegenheiten, eine neue Umkleide und ein neues Angebot für Freizeitsportler.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Der Gedanke an einen Sprung in den Badesee fällt angesichts der herbstlichen Temperaturen aktuell zwar schwer. Doch wenn im kommenden Jahr die Badesaison beginnt, soll es am Mandlachsee einige Verbesserungen für Badegäste geben.

