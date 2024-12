Nikolausmarkt in Pöttmes mit „Wuidsau-Burgern“ und Luftballons

Gut besucht war der Nikolausmarkt am Sonntag in Pöttmes auf dem Marktplatz. Umringt von Kindern verteilte der Nikolaus (Bürgermeister Mirko Ketz) mit seiner Begleitung, Marktmeisterin Carmen Koller, Schokoladennikoläuse an die Mädchen und Buben. Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker zeigten ihre Produkte. Stark belagert war auch der Stand von Wolfgang Hagen. Er modellierte mit Luftballons die gewünschten Figuren. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich mit zahlreichen Getränken und Speisen stärken, darunter Glühwein, „Wuidsau-Burger“, Steaksemmeln, Kässpatzen, Waffeln und mehr. (hns)

