Oldtimertreffen in Grimolzhausen mit vielen Bulldogs und Motorrädern

Plus Beim Oldtimertreffen im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen gibt es für Besucher viele Bulldogs und Motorräder aus früheren Jahrzehnten zu sehen. Auch die DKMS freut sich.

Viele betagte Bulldogs und Motorräder waren am Sonntag beim Oldtimertreffen im Pöttmeser Ortsteil Grimolzhausen zu sehen. Die Zahl der Kraftfahrzeuge war dagegen überschaubar. Im vergangenen Jahr hatte es einen enormen Ansturm von Besitzerinnen und Besitzern alter Fahrzeuge gegeben. Heuer verzeichneten die Oldtimerfreunde ihrem Sprecher, Daniel Zech, zufolge bis 10 Uhr an die 200 Anmeldungen.

Begonnen hatte die Veranstaltung bereits am Samstag mit einem Bayerischen Abend mit DJ. Wie Zech berichtete, war er ausschließlich für Helfer und Freunde organisiert worden – und um Spenden für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) zu sammeln. Über 80 Menschen kamen.