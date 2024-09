Im Ebenrieder Forst im Markt Pöttmes könnten Windräder in einigen Jahren Strom erzeugen. Vier Investoren meldeten um den Jahreswechsel 2022/2023 ihr Interesse an. Seitdem ist es um das Projekt in der Öffentlichkeit still geworden. Doch im Hintergrund werden die Vorbereitungen immer konkreter.

Nicole Simüller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windpark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis