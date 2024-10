Pöttmeser Jubiläumsjahr: Zum Festakt kommt der Ministerpräsident

Es war exakt am 16. Oktober 1324: An diesem Tag verlieh Kaiser Ludwig der Bayer an Heinrich von Gumppenberg die Marktrechte für Pöttmes. Schon das ganze Jahr über feiert die Marktgemeinde 700 Jahre Marktrecht. Ein weiterer Höhepunkt findet am Sonntag, 20. Oktober, statt. Dazu wird mit Ministerpräsident Markus Söder ein hoher Gast erwartet. Und Freibier gibt es auch.

Icon Vergrößern Ministerpräsident Markus Söder kommt am 20. Oktober nach Pöttmes. Foto: Peter Kneffel/dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ministerpräsident Markus Söder kommt am 20. Oktober nach Pöttmes. Foto: Peter Kneffel/dpa (Archivbild)

1968 war mit Alfons Goppel zuletzt ein Bayerischer Ministerpräsident in Pöttmes. Dass Söder seinen Besuch zugesagt hat, bezeichnet Bürgermeister Mirko Ketz auch deshalb als „große Ehre und Freude“. Ein Zufall ist es nicht. Ketz startete die Anfrage frühzeitig, und zwar schon im vergangenen Jahr. Dass er selbst CSU-Mitglied ist, könnte auch geholfen haben, vermutet er und lacht ein wenig am Telefon.

Zum Jubiläum lässt Pöttmes eigens das Kaiserbier brauen

Im Jubiläumsjahr hat die Marktgemeinde schon bei vielfältigen Veranstaltungen an das historische Datum erinnert. Es startete mit dem Neujahrsempfang samt Präsentation des eigens zum Jubiläum gebrauten Kaiserbieres. Unter anderem standen auch ein geschichtlich geprägter Pöttmeser Abend und als ein Höhepunkt das historische Marktfest im Juli auf dem Programm. Nun setzt Pöttmes dem 700 Jahre alten Marktrecht ein Denkmal: Am 20. Oktober wird eine Erinnerungstafel aus Bronze am Rathaus enthüllt und von Pfarrer Thomas Rein gesegnet.

Icon Galerie 100 Bilder Ein Festgottesdienst und der große Festumzug sind die Höhepunkte des Historischen Marktfestes in Pöttmes. Die schönsten Bilder vom Festausklang.

Auch dieses Mal sind die Bürgerinnen und Bürger zum Mitfeiern geladen. Ab 15.30 Uhr werden die Gäste und alle Interessierten vor dem Rathaus begrüßt. Es gibt Freibier, solange der Vorrat reicht, aber natürlich auch nichtalkoholische Getränke. Die Segnung der Erinnerungstafel erfolgt um 16 Uhr. Um 16.20 Uhr präsentiert die Kindertanzgruppe des Heimat- und Volkstrachtenvereins eine kleine Einlage. Um 17 Uhr zieht ein Festzug, angeführt von der Blaskapelle und den Fahnenabordnungen der Vereine, zum Gasthaus Da Vinci de Michaela. Dort wird um 17.30 Uhr Ministerpräsident Söder in Empfang genommen. Der Festakt im Saal schließt sich an. Dieser ist aufgrund der begrenzten Platzzahl nur für geladene Gäste vorgesehen.

Bürgermeister Ketz ist davon überzeugt, dass der Festakt mit Sicherheit einen Höhepunkt des Festjahres darstellen werde. Beendet ist es damit aber nicht. Am 16. November stehen noch ein Konzert und im Dezember ein Adventssingen auf dem Programm. (jca)