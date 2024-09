Potenzial für Nahwärme nur im Kernort

Immer wieder fragen Bürgerinnen und Bürger beim Markt Pöttmes an, wie es in Zukunft mit möglichen Nahwärmenetzen im Ort aussieht. Die Gemeinde hat nun eine Potenzialanalyse anfertigen lassen. Ergebnis: Im Kernort ist durchaus Potenzial vorhanden, in den Ortsteilen hingegen weniger – vor allem für kommerzielle Betreiber. Das Ergebnis der Analyse wurde kürzlich im Marktentwicklungsausschuss vorgestellt, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage mitteilte. Noch immer wisse die Gemeinde nicht, in welchem Umfang sie eine Wärmeplanung erstellen müsse. Bei bereits bestehenden Projekten gebe es zumeist einen Betrieb, der Wärme abgeben wolle. So zum Beispiel bei der Von Gumppenberg‘schen Güterinspektion in Pöttmes. Wo solche Voraussetzungen nicht gegeben seien, könne die Gemeinde nichts bewerkstelligen, so Ketz. (nsi)