Schleppjagdverein Pöttmes erfolgreich auf Junghundeschau

Seit 35 Jahren züchtet der in Gundelsdorf (Markt Pöttmes) beheimatete Verein Englische Foxhounds für die Schleppjagd. Diese müssen sich nach einem Jahr auf einer bundesweiten Zuchtschau für Meutehunde den geprüften Richtern und dem Fachpublikum stellen. Ein Jahr später werden sie in der Praxis geprüft und bekommen dann mit ihrer Bewertung den Eintrag ins Zuchtbuch als geprüfte Jagdhunde für die Schleppjagd. Seit vielen Jahren gehört der Verein nicht nur sportlich, sondern auch züchterisch zu den erfolgreichsten in Deutschland. Mehr als 400 Hunde wurden in den vergangenen Jahrzehnten gezüchtet und ausgebildet. In diesem Jahr stellt der Schleppjagdverein von Bayern (SvB) bei den Hündinnen die Champions und bei den Rüden die Vice-Champions.

