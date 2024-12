Schwedenstraße und Bauwagen im Gemeinderat

Mit einem Prognosemodell zu Infrastrukturfolgekosten auf Basis eines städtebaulichen Entwicklungskonzepts befasst sich der Pöttmeser Marktgemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 5. Dezember. Weitere Themen sind unter anderem die Aufnahme der sanierungsbedürftigen Schwedenstraße in das Bayerische Städtebauförderprogramm 2025 sowie ein Zuschussantrag des Jugendtreffs Handzell für den Bauwagen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Kultursaal des Rathauses. Nach dem öffentlichen folgt ein nicht öffentlicher Teil. (AZ)