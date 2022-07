Pöttmes

18:42 Uhr

Umzug ist der Höhepunkt beim Historischen Marktfest in Pöttmes

Die Kindergärten des Marktes waren beim Umzug am Sonntag auch mit dabei.

Plus Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen an den drei Tagen in die Marktgemeinde. Bürgermeister und Marktmeisterin ziehen eine sehr zufriedene Bilanz nach dem Wochenende.

Von Gerlinde Drexler

"Jubel, Jubel" schallt es von allen Seiten. Der Festumzug am Sonntag ist der Höhepunkt des dreitägigen Historischen Marktfestes in Pöttmes. Rund 40 Gruppen beteiligen sich daran. Ihnen macht es offensichtlich genauso viel Freude wie dem Publikum. Nur ein Gefangener der Marktwachen versucht erfolglos, den Trubel für seine Flucht zu nutzen. Bürgermeister Mirko Ketz und Marktmeisterin Carmen Koller ziehen eine positive Bilanz. Knapp 10.000 Besucher sind während der drei Tage nach Pöttmes gekommen und es ist alles friedlich abgelaufen.

